La plume, la plaie et l’image

Connu pour ses grands reportages, ses enquêtes accablantes et son style incandescent, Albert Londres utilisait aussi la photographie «comme pièce à conviction».

CHRISTOPHE DUTOIT

Aujourd’hui, on ne lit plus vraiment Albert Londres (1884-1932). Reporter au long cours, pionnier de l’enquête journalistique, révélateur des quatre vérités, le Fran- çais de Vichy était avant tout une plume fine et audacieuse, dotée d’un regard émoulu sur le monde. Il y a tout juste un siècle, il signait Les forçats de la route, une série d’articles sur les coureurs du Tour de France face à leur solitude et à la douleur de l’effort. Un texte essentiel, parmi tant d’autres.

Aujourd’hui, on entend parler d’Albert Londres une fois l’an, lors de la remise du prix qui porte son nom. Sorte de Pulitzer à la française,…