Le chef de service prend sa retraite

SERVICE DES COMMUNES. Gérald Mutrux, chef du Service des communes (SCom) depuis 33 ans, a fait valoir son droit à la retraite. La Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts (DIAF) salue, dans son communiqué, «son fort engagement personnel, ses qualités humaines et professionnelles orientées vers la recherche de solutions. Ses connaissances fines d’un domaine en constante évolution ont fait de lui une référence reconnue au-delà des frontières cantonales.»

Né en 1960, l’habitant de Marly est entré en 1987 au SCom, alors nommé Département des communes et paroisses. Il en est devenu le chef trois ans plus tard. Gérald Mutrux a ainsi travaillé avec cinq différents conseillers et conseillère d’Etat. Il a vécu la fin de la surveillance de l’Etat sur les paroisses en 1992. Il a…