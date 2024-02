Les bois assassins

RTS1, VENDREDI, À 20 H 55

Après avoir dénoncé des collègues à la suite d’une bavure, Malik Dahmani, brillant mais fougueux capitaine de police de la région parisienne, se retrouve forcé de partir se mettre au vert dans les Cévennes, pour se faire oublier. Bien que dans la vallée cévenole on vit paisiblement, comme si le temps s’était arrêté, Malik tourne en rond. Il ne pense qu’à rentrer chez lui, quitte à démissionner. Mais lorsqu’un cadavre est découvert dans la vallée, notre flic se retrouve à devoir enquêter sur ce meurtre sordide aux côtés de Gaëlle, une lieutenante de gendarmerie locale, aussi secrète que tous les habitants de ce hameau. Malik fait alors une rencontre inattendue et bouleversante: une jeune femme sauvage, mystérieuse, au regard animal, et que personne ne peut…