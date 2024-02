Les poussins sont de retour au Musée d'histoire naturelle de Fribourg

C’est une tradition immuable pour les petits et grands Fribourgeois: l’exposition «Poussins» sera de retour le 9 mars au 14 avril au Musée d'histoire naturelle (MHN) de Fribourg. En plus d’apprécier les petits volatiles, l’institution proposera d’explorer le lien de parenté entre dinosaures et oiseaux, «mais aussi comment se forme un fossile et à quoi ressemble le travail des paléontologues», explique le MHN dans son communiqué.

L’exposition sera illustrée par les dessins Maud Oïhénart, des fossiles de la collection du MHN enrichiront également la visite. Patrick Biolley