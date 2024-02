Première visite en enfer

BANDE DESSINÉE

Karibou et Lionel Richerand

L’ENFER C’EST LES HÔTES

Delcourt

Aux premières heures du monde et de l’humanité, Lucifer se remet de sa chute et se prépare à sa nouvelle fonction, celle de gardien des Enfers. Les travaux sont en cours, quelques finitions à peaufiner et les premières âmes damnées pourront être accueillies. Alors que tout le monde a les mains sales, un invité arrive de façon inopinée dans ce huis clos: Caïn, le premier meurtrier de l’histoire. Comme Belzébuth collectionne encore les mouches et que la peinture n’est pas encore sèche, Lucifer doit s’occuper de ce curieux personnage, qui va vite lui donner la nausée avec son avalanche de questions. Tout le monde est dépassé, ce qui rend la situation cocasse.

Faire de Caïn un personnage naïf, qui découvre ce nouvel…