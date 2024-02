Quand le FIFF trotte à travers le monde sur un air hip-hop

Du 15 au 24 mars, le Festival international du film de Fribourg proposera 100 films issus de 49 pays. Avec, pour cette 38e édition, un coup de projecteur sur la Macédoine du Nord et une section consacrée à la culture hip-hop.

YANN GUERCHANIK

CINÉMA. Intro funky, ligne de basse distinctive, percus énergiques et le FIFF qui dit le hip et le hop façon Rapper’s delight de Sugarhill Gang. Perso, on avait ça en tête, mercredi matin, tandis que Thierry Jobin évoquait devant la presse la culture hip-hop comme thématique de la section Cinéma de genre.

«Au-delà d’un phénomène mainstream, les différentes disciplines du hip-hop restent un véritable moyen d’expression pour tout un chacun, relève le directeur artistique du Festival international du film de Fribourg. Nous avons d’ailleurs été surpris…