Sébastien Haller, la résilience incarnée

Coup de plume

PAR GLENN RAY

FOOTBALL. Dimanche 11 février 2024, stade Alassane Ouattara. Huitante et unième minute de la finale de la Coupe d’Afrique des nations. Une semelle ivoirienne coupe la trajectoire d’un centre et propulse le ballon au fond des cages nigérianes. Le public d’Abidjan explose. La Côte d’Ivoire est sacrée à domicile. Contre toute attente, après un début de tournoi raté et le limogeage de son entraîneur. Comme un symbole, le buteur décisif se nomme Sébastien Haller. Un revenant parmi les revenants.

Sa semelle victorieuse constitue un joli pied de nez au destin. Sébastien Haller avait été diagnostiqué d’un cancer des testicules au mois de juillet 2022. Eloigné des terrains pendant six mois et opéré à deux reprises, le natif de Ris-Orangis n’avait retrouvé le chemin des…