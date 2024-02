Ski-alpinisme: Le Trophée des Gastlosen contraint de déménager

Les habitués ne reconnaîtront pas le Trophée des Gastlosen, ce dimanche. A cause du manque de neige, les organisateurs ont dû notamment modifier le site de départ et d’arrivée de la course pour cette 31e édition. Le point de ralliement ne sera pas la colonie de Bellegarde, mais le col du Jaun, «à 700 mètres des parkings», souligne le comité d’organisation dans son communiqué. Si ce dernier ne peut pas encore donner les parcours exacts en raison de la météo de ces prochains jours, il annonce déjà deux tracés techniques: un de 1050 mètres de dénivelé positif et l’autre de 2100 mètres de dénivelé positif. Le parcours définitif sera dévoilé samedi midi sur le site du Trophée des Gastlosen.

«L’état du parcours est bon, mais plusieurs endroits nécessiteront des changements», prévient le comité. Pour la première fois, la course se déroulera entièrement sur le versant bernois. Les départs seront donnés à 8h et 8h15, la remise des prix, elle, se fera dès 14h au restaurant L’Enclume, à Charmey. Patrick Biolley