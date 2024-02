Suisse, autostoppeur et prince des comédiens

Une époque formidable

Voilà plus de vingt ans qu’il resurgit, de temps à autre, au bord des routes comme dans les médias. Il ressemble à une légende urbaine, sauf que le nombre de témoignages dans les journaux ou sur des sites sérieux confirme qu’il existe bel et bien. Et qu’il s’agit de la même personne. On l’appelle Max le Suisse, mais lui se présente sous les noms de Max Clausen, Carl Fasser, Carl Feder, Carl Silvius, Reto Ganz, Niklaus Egger ou, plus récemment, Isaac Roven. Entre autres. Son histoire débute en 2001, elle vient de réapparaître dans l’actualité, toujours la même, toujours en France. Selon les sources, Max (ou Carl, ou Isaac…) semble désormais septuagénaire, voire octogénaire, et continue de faire de l’autostop. Vêtu élégamment, courtois, cultivé, il séduit par ses…