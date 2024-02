Terre des hommes: la vente d’oranges de retour dans la région

Pour la 62e fois, l’ONG Terre des hommes vendra des oranges aux passants de différentes communes suisses. Du 1er au 2 mars, puis du 8 au 9 mars, des milliers de bénévoles s’attelleront à cette tâche pour la bonne cause, annonce l’organisation dans un communiqué.

Une partie d’entre eux investira des lieux publics et des centres commerciaux des districts de la Gruyère, Glâne et Veveyse, ainsi que de la Sarine et de la Broye les 1er et 2 mars prochains. Ils retourneront uniquement dans la Broye les 8 et 9 mars, mais seront en revanche également présents dans le district du Lac. Les fonds récoltés seront dédiés au soutien des droits de l’enfant dans le monde. Geoffroy Brändlin