Tribune libre

«L’autogoal» de l’UDC Pierre-André Page

A propos de la 13e rente.

Le conseiller national UDC Pierre-André Page s’oppose à une modeste 13e rente AVS. Dans un autre registre, il prétend pourtant aider le monde paysan… Un monde paysan qui se trouve dans la plus grande difficulté et qu’il faut absolument soutenir. Cette modeste 13e rente sera une réponse à ce soutien du monde agricole pour un grand nombre de retraités, dont la cherté de la vie (inflation, augmentation des loyers, de l’électricité, etc.) les oblige aujourd’hui, faute de moyens financiers suffisants, à épargner le moindre centime quand ils se rendent, par exemple, faire les courses dans des grandes chaînes de distribution. Par ailleurs, la 13e rente représentera aussi un bol d’air bienvenu pour les paysans à la retraite. M.…