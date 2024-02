Tribune libre

Lettre au festival Sion sous les étoiles

A propos de la programmation exclusivement masculine du festival Sion sous les étoiles.

Cher programmateur de Sion sous les étoiles,

La récente révélation concernant la programmation exclusivement masculine de la prochaine édition du festival Sion sous les étoiles m’a profondément interpellée. Les vingt têtes d’affiche de l’édition 2024 sont toutes des hommes. Je me vois dans l’obligation de vous rappeler l’importance de la diversité dans l’industrie musicale. En limitant la programmation à un seul genre, vous contribuez malheureusement aux stéréotypes de genre qui persistent dans le milieu culturel. Il est crucial de programmer des femmes pour refléter la véritable diversité de la société et offrir à chacun et chacune la possibilité de se…