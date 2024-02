Réponse au Collectif féministe sud fribourgeois

En réaction à une tribune libre parue ce mardi, à propos de la programmation de Sion sous les étoiles.

J’ai été d’abord agacé par la tribune libre en elle-même (un peu) puis, surtout, par la réaction de la cosignataire sur sa publication publique et visible de tous sur Facebook (beaucoup plus). Libre à chacun d’avoir son avis sur la programmation du festival, pour rappel exclusivement masculine. A mon humble avis, je doute sincèrement que cela soit volontaire ou calculé dans le but d’assouvir le patriarcat dans le monde du divertissement, mais passons.

Revenons-en au point de départ de ma grogne: la publication faite sur les réseaux sociaux. Quelques commentaires, de femmes uniquement, et pour l’anecdote, toutes sud-fribourgeoises, sont…