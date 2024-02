Votations: 13e rente AVS et hausse de l’âge de la retraite, le débat entre Nadine Gobet et René Thomet

Quelle vie après le travail? Le peuple suisse donnera une esquisse de réponse lors du scrutin du 3 mars prochain.

Deux initiatives s’opposent: l’une pour une 13e rente AVS et l’autre pour un relèvement de l’âge de la retraite.

La Gruyère ouvre le débat sur une question à plusieurs milliards de francs pour améliorer la condition des retraités.

PHILIPPE HUWILER / FRANÇOIS PHARISA

DÉBAT. Deux visions de la retraite s’affrontent dans les urnes. Le peuple et les cantons devront se prononcer le 3 mars sur deux initiatives, l’une «Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne» (lire ci-contre), initiée par les jeunes du Parti libéral-radical (PLR), et l’autre intitulée «Mieux vivre à la retraite».

Cette dernière divise fortement les avis au-delà des partis. L’introduction d’une 13e rente AVS…