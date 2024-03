Bulle: Une exposition pour sensibiliser les jeunes à la violence domestique

Une exposition interactive a pris ses quartiers au Collège du Sud, à Bulle. Intitulée Plus fort que la violence/Stärker als Gewalt, elle aborde les différents aspects de la violence domestique et se présente sous la forme d’un logement familial. «En passant d’une pièce à l’autre, on entre dans la banalité d’un quotidien marqué par la violence», explique la Direction de la santé et des affaires sociales dans un communiqué. «Une importance toute particulière est accordée à la violence vécue par les enfants et à leur statut de victime.»

L’exposition est principalement destinée aux classes du Collège du Sud et aux milieux professionnels. Les visites s’effectueront du 11 au 27 mars en présence d’un policier et d’une personne du réseau cantonal professionnel de lutte contre la violence au sein du couple ou du réseau de prise en charge des jeunes. Une collaboration a été mise sur pied avec le Service de la jeunesse de la ville de Bulle.

Ce projet itinérant a été mis sur pied par le Service de lutte contre la violence domestique du canton de Berne et le Bureau de l’égalité homme femme et de la famille du canton de Fribourg. L’exposition a été présentée pour la première fois dans le canton en 2019, à Fribourg, à l’Ecole de culture générale. Toute personne intéressée peut venir visiter l’exposition le 23 mars à 11 h, 13 h 30 ou 15 h 15 en s’inscrivant par mail à be@fr.ch. Elodie Fessler