Canton: Le tourisme fribourgeois se porte bien et veut continuer sur sa lancée

L’année 2023 a été bonne, voire très bonne pour le tourisme fribourgeois. L’Union fribourgeoise de tourisme (UFT) a, entre autres, annoncé ce vendredi une hausse de 5% des nuitées par rapport à l’année précédente. Les attractions et lieux de visites ont survolé l’année record de 2019 avec une hausse de 15% de la fréquentation en comparaison avec 2022. Les endroits privilégiés des curieux sont par ailleurs toujours les mêmes: la Maison Cailler à Broc (437’640 visites en 2023), le Papiliorama à Chiètres (325’085) et les Bains de la Gruyère à Charmey (256’111).

Désirant surfer sur cette bonne santé, l’UFT a présenté sa stratégie pour la période 2024-2030. L’association a établi douze axes principaux allant du développement de partenariats au soutien élargi à différents événements ou encore l’augmentation de l’offre hôtelière. La ligne directrice est cependant basée sur la durabilité et la digitalisation. Ce dernier point met notamment en avant les deux projets stratégiques que sont «CheckIn-FR», destiné à l’enregistrement des hôtes, et «Data Warehouse», qui facilite la gestion des données. Deux outils qui suscitent l’intérêt au-delà des frontières cantonales.

En ce qui concerne la durabilité, l’UFT collabore notamment avec Pro Infirmis «pour un tourisme sans barrière» et participe également à la mise en œuvre de la mesure inscrite au Plan climat cantonal: «soutien au tourisme local et aux produits du terroir». «Si la nouvelle stratégie se veut pragmatique, elle renferme aussi ambition, innovation et volonté de valoriser les atouts de la plus petite région touristique de Suisse», souligne Pierre-Alain Morard, directeur de l’UFT. Patrick Biolley