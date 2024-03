Caritas ouvrira son épicerie le 13 mars à Bulle

COMMERCES. La deuxième épicerie Caritas du canton ouvrira le 13 mars prochain à Bulle, à la Grand-Rue 5, emplacement de l’ancienne quincaillerie Morard. Le magasin, destiné aux petits budgets, proposera des produits alimentaires, d’hygiène ou encore ménagers. «Le coût moyen d’un panier est jusqu’à 30% moins élevé que dans le commerce traditionnel», informe un communiqué. L’épicerie «fonctionne comme un commerce ordinaire proposant des prix réduits» et non comme les aides alimentaires à distribution directe. Un aspect social est également présent dans le concept, qui est «un lieu d’accueil ouvert à tous», mettant un point d’honneur à l’entraide et à la convivialité et luttant contre l’exclusion sociale, précise le communiqué.

