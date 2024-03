C'est oui à la recapitalisation des TPF

Lors d'un point presse ce dimanche après-midi, le conseiller d'Etat Jean-François Steiert, directeur du Développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement, s'est réjoui de ce "oui clair de la population fribourgeoise, qui souhaite à environ 58% renforcer les transports publics de ce canton".

Le vote laisse toutefois apparaître certaines disparités et une évidence: les régions périphériques, notamment en Gruyère et en Glâne, soutiennent moins franchement les TPF. "On peut comprendre que certaines régions mal dotées aient voté non, a souligné Jean-François Steiert. D'autres ont vu leur offre se déveloper récemment seulement."

Pour le conseiller d'Etat Didier Castella, président du conseil d'administration des TPF, il conviendra d'analyser plus en détail ces résultats des régions périphériques. "De manière générale, là ou il y a peu d'utilisateurs, le soutien aux TPF est moins important. Mais, pour certaines communes, c'est plus difficile à comprendre."

En Gruyère, 13 communes ont refusé le décret. Elles sont également neuf à avoir voté non en Glâne et deux en Veveyse.

Cette augmentation de la participation financière de l'Etat doit notamment permettre aux TPF de décarboner leur flotte de bus.