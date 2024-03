Chronique: Les trois premiers mois à Berne de Nadine Gobet

Les Fribourgeois sont représentés sous la Coupole fédérale par sept conseillers nationaux et deux conseillères aux Etats. Parmi eux, trois Gruériennes et un Glânois. Pendant les sessions parlementaires, La Gruyère leur donne carte blanche, à tour de rôle, pour raconter les coulisses de leur travail, débattre d’un sujet qui fait l’actualité à Berne ou décrypter les impacts d’une décision sur la région. Aujourd’hui, place à la PLR bulloise Nadine Gobet. GRU

Etre conseillère nationale, ça s’apprend. Après une session d’hiver intense, j’ai suivi des formations et soigné les relations avec mes nouveaux collègues. Objectif: être opérationnelle et efficace le plus rapidement possible. C’est qu’à Berne, entre les séances de commission et la session, les objets se succèdent à la…