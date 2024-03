Des chiens intègrent l’Université de Fribourg pour apaiser les étudiants

L’Université de Fribourg a annoncé sur ses réseaux sociaux l’arrivée d’amis à quatre pattes sur son campus. Depuis cette semaine, Yoma et Guccy font «partie intégrante de la communauté universitaire». Le duo aidera l’université à créer un environnement plus convivial grâce à des séances de trente minutes proposées principalement aux étudiants, mais également à l’ensemble des employés. «Il est prouvé que les interactions avec des chiens sociaux réduisent le stress et favorisent le bien-être», relève l’Unifr.

Le saint-bernard Yoma a été formé comme chien social selon les exigences de l’ISAAT (la Société internationale pour la thérapie/les interventions assistées par l’animal) par la fondation Barry, basée à Martigny. Il appartient à la directrice de la fondation de l’université Florence…