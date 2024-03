Le canton de Fribourg soutiendra neuf projets liant tourisme et culture

Ils étaient 36 à répondre à l’appel à projet, ils sont neuf à remporter la mise. L’Etat de Fribourg, la Loterie Romande et l’Union Fribourgeoise du Tourisme ont trouvé les groupes culturels qui devront «renforcer la collaboration entre les milieux culturels et touristiques», annonce le canton dans un communiqué.

Des projets musicaux, cinématographiques, d’arts visuels et d’arts de la scène ont été retenus, ainsi qu’un projet sur le patrimoine et trois autres interdisciplinaires. L’association Bossonn’Art, l’association Team Cyclotone, l’association Les Georges, l’association Fribourg Films, Magnifique Théâtre, l’association pour la valorisation culturelle et touristique de la Cathédrale St-Nicolas, le Sensler Museum, l’association LaC et les Amis des Marronniers seront donc de la partie et soutenus à hauteur de 145 900 francs. Geoffroy Brändlin