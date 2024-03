Le remaniement

ROMONT. En raison notamment d’importants travaux prévus à Romont et dans ses alentours, une étude de remaniement parcellaire vient d’être lancée. Initiée par les agriculteurs, elle sera effectuée en collaboration avec la commune et Grangeneuve. Menée par le bureau spécialisé Geosud SA et ne souhaitant pas contrevenir à la planification des projets en question, elle répond à la volonté des agriculteurs de coordonner les démarches foncières en cours. «L’objectif principal d’un futur remaniement serait de limiter les impacts des projets et des autres développements prévisibles, afin de préserver les espaces ruraux et les intérêts agricoles», communique le comité d’initiative.

Parmi ces projets qui modifieront les surfaces agricoles, on notera principalement la construction du pont TPF sur…