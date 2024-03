Le Sud fribourgeois plébiscite la 13e rente AVS

Toutes les communes des trois districts ont accepté cette 13e rente AVS. Bellegarde s'est montrée la moins enthousiaste, avec 52% de oui alors que, à l'inverse, Massonnens accepte l'initiative à plus de 83%. En Gruyère, c'est Broc qui a marqué le soutien le plus important, avec 80% de oui.

A noter en revanche que l'initiative des jeunes PLR qui voulait porter l'âge de la retraite à 66 ans a été balayée à plus de 80% au niveau cantonal. Le non atteint 81,6% en Gruyère, 83,4% en Glâne et 85,4% en Veveyse.