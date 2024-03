Le Trophée déplacé au col du Jaun

SKI-ALPINISME. Après l’annulation de l’édition 2023, le Trophée des Gastlosen aura bien lieu ce dimanche. Les températures printanières et les faibles précipitations de ces dernières semaines ont contraint les organisateurs à déplacer la course au col du Jaun, en terres bernoises. «Le parcours de réserve utilisé en 2022 n’était pas utilisable», précise Antoine Nussbaumer, président du comité d’organisation. Avec sa délocalisation, le tracé «perd son côté alpin» mais reste attractif. «La course sera très dynamique. Les montées seront courtes et agressives pour les coureurs.» Avec 422 inscriptions toutes catégories confondues, le Charmeysan se dit «satisfait du chiffre au vu des circonstances». Une limite de 500 participants a été mise en place pour se conformer à la réglementation du…