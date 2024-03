Les fromages fribourgeois ont cartonné au Salon de l'agriculture de Paris

Terroir Fribourg tire un bilan très positif de sa présence au 60e Salon de l'agriculture de Paris. Si le grand raout a été marqué par la grogne des paysans et la venue agitée du président Emmanuel Macron, la présence helvétique a connu «un véritable succès», souligne le communiqué de Terroir Fribourg. En neuf jours sur place, plus de 4000 personnes se sont arrêtées pour manger une fondue, alors que les hot fondues, préparées avec le «Fondue Maestro» développé conjointement par l’interprofession du Vacherin fribourg et une entreprise d’automation glânoise, ont également connu le succès escompté.

Terroir Fribourg, sous l’égide des «Fromages de Suisse» a déjà annoncé sa présence au prochain Salon de l'agriculture de Paris, du 22 février au 2 mars 2025. Patrick Biolley