Les TPF vont pouvoir décarboner leurs bus

Après l’acceptation de leur recapitalisation par près de 58% de la population, les TPF vont accélérer leur passage aux énergies renouvelables. Le soutien a été plus timide en Gruyère, où treize communes ont refusé cet objet, et en Glâne, où elles sont neuf à avoir dit non.

ERIC BULLIARD

TRANSPORTS. «C’est un oui clair», se réjouissait le conseiller d’Etat Jean-François Steiert, dimanche en début d’après-midi devant la presse. Directeur du Développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement, il constate que «près de 58% de la population fribourgeoise souhaite renforcer les transports publics dans le canton». Avec cette augmentation à hauteur de 60 millions de francs de la participation financière de l’Etat au capital-actions des Transports publics…