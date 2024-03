Romont: Cinq mineurs s’enfuient à bord d’une voiture volée

La police cantonale fribourgeoise a voulu procéder au contrôle d’un véhicule dimanche vers 17 h dans la région de Romont. Le conducteur a refusé de s’y soustraire et a pris la fuite «en prenant des risques inconsidérés et en commettant de nombreuses infractions», relate la police dans un communiqué. Ceci malgré «les signaux d’arrêts enclenchés de la voiture de police qui les suivait à distance».

Les cinq occupants ont ensuite abandonné la voiture à Attalens et se sont échappés à pied. Le frein à main n’étant pas actionné «correctement», le véhicule a alors heurté un muret. Quatre mineurs âgés de 15 à 17 ans ont pu être interpellés dans le secteur grâce à une collaboration avec la police vaudoise. Le conducteur à, quant à lui, été interpellé ce lundi à son domicile. «Les premières investigations ont permis d’établir que la voiture en fuite était signalée volée et que le conducteur n’était pas en possession du permis de conduire», précise la police.

Tous les individus sont domiciliés dans la région et ont été placés en arrestation provisoire. Ils seront dénoncés au Tribunal des mineurs. La police invite les personnes qui auraient été mises en danger sur la route cantonale entre Romont et Attalens (passant par Bouloz, Oron et Palézieux) de s’annonce au poste le plus proche ou au 026 341 01 17. Une enquête est en cours. Elodie Fessler