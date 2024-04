Ça sent très bon le maintien pour le FC Bulle

VALENTIN THIÉRY

Football. Mission accomplie pour le FC Bulle mercredi soir. Loin d'être flamboyants, les Gruériens ont battu les espoirs du FC Zurich 1-0 grâce à un but de Pinga (27e). Ils passent douzièmes, la plupart de leurs adversaires directs ayant perdu des plumes à l'occasion de cette 28e journée de Promotion League.

A Bouleyres, les locaux ont marqué contre le cours du jeu malgré huit excellentes premières minutes remplies de jeu à plat et de duels gagnés. Sur un contre, Asllani servait Pinga qui s'y reprit à deux fois pour battre Omerovic. Puis, Bulle se fit encore peur sur phases de jeu et arrêtées, mais l'imprécision zurichoise et le gardien vuadensois Killian Ropraz évitaient l'égalisation.

L'intensité et les offensives baissaient après la pause. Le Bullois Mayi touchait le poteau à la 49e, puis les Gruériens oubliaient de tuer tout espoir visiteur en exploitant mal leurs attaques, une fois de plus.

Il reste 18 points à prendre dans ce championnat 2023-2024, et les hommes de Cédric Strahm ont onze longueurs d'avance sur la barre. Si tout va bien, ils pourraient confirmer leur place au troisième échelon du football suisse dès le 27 avril lors de la réception de Rapperswil.

Avant ça, peu de repos pour le FC Bulle après cette joute de milieu de semaine. Il ira défier Young Boys M21 et sa flopée de joueurs régionaux samedi (15 h 30).

