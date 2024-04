La Patrouille des glaciers annule sa course élite

"L’amélioration espérée du contexte météo ne se produira pas. (...) Avec le manteau nuageux persistant, les conditions de visibilité entre Zermatt et Arolla durant la nuit ne permettront pas d’évacuations, tant par voie aérienne que par voie terrestre", expliquent les organisateurs dans un communiqué publié vendredi soir.

Le Charmeysan Rémi Bonnet, vainqueur en 2022, ne réalisera donc pas le doublé espéré. Pas plus que les jumeaux d'Albeuve Thomas et Robin Bussard ne vivront leur baptême du feu sur les 57,5 kilomètres entre Zermatt et Verbier. Comme eux, de nombreux patrouilleurs devront revenir en 2026 pour participer à cette mythique épreuve de ski-alpinisme.

Seules quelques centaines de patrouilleurs vivront cette 24e édition skis aux pieds, au départ d'Arolla ce dimanche dès 3 h.