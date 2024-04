Le FC Bulle recevait Zurich M21

FOOTBALL. Mercredi soir à Bouleyres, un FC Bulle en bonne forme affrontait Zurich M21 pour le compte de la 28e journée de Promotion League. A l’heure de mettre sous presse, la rencontre n’était pas terminée. Mersim Asllani (photo) et ses camarades se sont-ils encore un peu plus éloignés de la zone rouge? Le résultat ainsi que la réaction de l’entraîneur et des joueurs gruériens sont à retrouver sur notre site internet www.lagruyere.ch, ce jeudi dans la matinée. Prochaine échéance pour les hommes de Cédric Strahm: ce samedi (15 h 30) contre une autre relève, celle de Young Boys, à Berne. GRU