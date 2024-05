Tribune libre du 23.05.24

Accompagner la croissance de la ville

A propos de l’agrandissement et de la rénovation du Musée gruérien et de la Bibliothèque publique.

Bulle grandit très rapidement. Nous pouvons évoquer avec nostalgie le gros village d’autrefois, mais nous devons accompagner cette évolution, continuer de placer la population au cœur des réflexions et investir dans ce qui améliore la qualité de notre existence.

Pour éviter la cité-dortoir, il faut privilégier ce qui favorise et entretient les liens sociaux: les espaces de rencontre et de loisirs qui contribuent à rendre la vie agréable et motivante, les lieux où nos cultures s’expriment, où pratiquer du sport, où on peut se développer personnellement et socialement. Bien sûr, bâtir des écoles et des foyers pour les seniors, améliorer l’accueil des…