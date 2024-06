Humour: Lord Betterave sacré nouveau talent 2024

Connu pour son humour absurde et décalé, Julien Rossier alias Lord Betterave vient d’être distingué par le Fonds culturel de la Société suisse des auteurs (SSA). Il a décroché le prix SSA nouveau talent humour, d’une valeur de 10’000 francs. L’humoriste, auteur et metteur en scène fribourgeois a fait ses premiers pas dans les clubs de comédie locaux comme le Strap' à Fribourg, a cofondé la revue fribourgeoise et a signé des chroniques pour plusieurs médias romands. Il a quitté son métier d’enseignant à l’Ecole de culture générale l’an passé pour se consacrer pleinement à sa passion.

Il apporte «une perspective particulière à la scène comique francophone, contribuant à la diversité et à la richesse de l’humour contemporain romand, relève la SSA dans un communiqué. «Lord Betterave a su conquérir le public avec son personnage unique et ses sketches surréalistes».