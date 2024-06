Mon Euro 2024 depuis...

… LE STADE. Le privilège d’abord: vivre un match auquel 1,2 million de fans de foot auraient tenté (et payé cher) pour y être. Le sacrilège enfin: croire à l’un des plus grands exploits de l’équipe de Suisse – «tanner» l’Allemagne à son Euro – jusqu’à cent huitante minuscules secondes de la fin. C’était fou, de la joie au désarroi, c’était Suisse-Allemagne dimanche à la Frankfurt Arena. Avec la Nati, le spectacle débute par le show de Yakin à une heure du coup d’envoi. Le sélectionneur, passé de «zéro» à héros en moins de dix jours, amuse la galerie et enchaîne les «ola» avec les supporters de la Nati. Malin le Murat. Ses joueurs valident sa tactique hybride à 21 h 28, moment choisi par le Vaudois Dan Ndoye pour signer son premier but en sélection. Comme moi, les fans allemands n’y…