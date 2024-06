Parions sport avec…

Nassim Korbaa

24 ans, livreur, défenseur du FC Châtel-Saint-Denis

Chaque samedi, un footballeur régional remplit sa grille de pronostics avant le match de son équipe en 2e ligue interrégionale.

Châtel-Saint-Denis vs Lancy?

«Une victoire par un but d’écart, ça suffira. On n’a plus trop le choix de gagner (pour s’assurer du maintien en 2e inter).»



Vous préférez… le foot avec vue sur l’Atlantique ou sur le Teysachaux?

«C’est magnifique et apaisant d’être ici. Je suis un Châtelois et le resterai. Même si, venant de Bordeaux, c’est super sympa de jouer au foot sur les côtes.»



… jouer avec papa Korbaa ou Mario Papa?

«(Il éclate de rire.) On sent direct l’expérience avec Mario Papa, c’est incroyable! Mon papa, par contre, n’aurait plus la patience de jouer avec moi…»



… un numéro 2 physique à la…