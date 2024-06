ATTALENS

Pierre-Yves Barras est décédé à son domicile, le 30 mai. Il était âgé de 72 ans. Une cérémonie du dernier adieu a eu lieu en l’église d’Attalens, le 1er juin.

Pierre-Yves Barras est né le 27 mai 1952, à la clinique Sainte-Anne, à Fribourg. Son grand-papa maternel Charles Déglise, médecin généraliste à Pérolles, l’aida à venir au monde. Originaires d’Onnens, ses parents Adrienne et Rémi Barras habitaient alors à Pully.

Son papa était professeur de latin, de grec et de français à l’Ecole nouvelle. C’est là que le jeune Pierre a suivi toute sa scolarité avec ses petits frère et sœur, Jacques et Claudine. Sa maman y travaillait aussi, engagée à la surveillance de la bibliothèque et auprès des élèves internes. Son papa étant directeur de la colonie de l’école, la famille partait…