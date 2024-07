Le tournoi La Poularde commence ce mardi

FOOTBALL. Organisé par le FC Siviriez, le tournoi de préparation La Poularde vivra sa 24e édition dès ce mardi. Jusqu’au 27 juillet, s’affronteront: Siviriez, Ursy et Châtonnaye/Middes (2e ligue), Vuisternens/Mézières, Romont II et Billens (3e ligue) ainsi qu’Ursy II (4e ligue). Deux équipes qui auront les honneurs du match d’ouverture mardi (19 h) à la zone sportive En Jogne. Siviriez affrontera ensuite Vuisternens (21 h). Le tournoi se poursuivra avec deux rencontres jeudi (dès 19 h) et trois samedi (dès 15 h 30). GR