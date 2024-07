Littérature: J. D. Salinger, un écrivain devenu un mythe… et un ermite

Tout l’été, La Gruyère évoque la naissance et les coulisses de huit œuvres d’art marquantes pour le public et inspirantes pour les créateurs. En un mot, des œuvres cultes. Suite de notre série avec L’attrape-cœurs, unique roman de J. D. Salinger. Un écrivain devenu un mythe… et un ermite.

ÉRIC BULLIARD

«Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander c’est où je suis né, et à quoi ça a ressemblé, ma saloperie d’enfance, et ce que faisaient mes parents avant de m’avoir, et toutes ces conneries à la David Copperfield, mais j’ai pas envie de raconter ça et tout.»

Il nous racontera autre chose, ce sacripan de Holden Caulfield, et le fera à sa manière: renvoyé de son lycée, juste avant Noël, il n’ose pas rentrer chez lui et préfère se donner un…