Deux médailles et des regrets pour la handbikeuse Ursula Schwaller

A l’occasion des Jeux d’été à Paris, La Gruyère revient sur six expériences olympiques fribourgeoises.

Quatrième épisode avec la handbikeuse singinoise Ursula Schwaller.

Malgré ses médailles de bronze à Londres, elle garde une opinion mitigée de ses Jeux.

GLENN RAY

HANDBIKE. «A Londres, en 2012, j’ai eu le sentiment que les Jeux paralympiques avaient la même valeur que les Jeux olympiques, souligne d’emblée la handbikeuse paraplégique Ursula Schwaller. Je n’avais jamais expérimenté une telle atmosphère et je ne l’ai plus jamais vécue. C’était le top!» Un summum couronné de deux médailles de bronze, dans le contrela-montre individuel et dans le relais par équipes. Contrairement à ses sept médailles d’or mondiales, ces deux métaux ne figurent pourtant pas au mur d’honneurs dans son domicile de…