En famille au Cabalet électronique

BULLE. Pour la septième fois, le festival Cabalet électronique prendra ses quartiers au cœur de Bulle, ce samedi de 9 h à 23 h. L’événement, qui a pour but d’animer le centre-ville, se veut «convivial et axé sur les familles», expliquent les organisateurs. Ils ajoutent que les adeptes de clubbing et du monde de la nuit auront aussi voix au chapitre, avec la soirée qui se poursuivra à Ebullition jusque tard.

Le programme présente toutes les facettes que la musique électronique peut offrir. De multiples activités familiales seront proposées de 9 h à 14 h, accompagnées de musique électronique calme, pour un «réveil électro en douceur». Il y aura notamment des cours de yoga, des cours d’anglais interactifs ainsi que des ateliers de bricolage pour les plus jeunes visiteurs. Pour celles et…