Deché-delé

I-vo konyu chi tukan ke trônâvè chovin dèvan le Kabarè dou Komèrche, in bouèlin?

– Chu a non Gran Mêtre, avui duvè majuchkulè, chôpyé! Irè pâ gran, ma l’avê on grô moua. M’in vé vo kontâ kotyè j’enè dè chè frachkè. Te n’in ché ouna ke mankâvè djêmé dè barlatâ, in rèkathalin, pê lè kabarè dè la kotse:

– L’é ramachâ di roujè din le kurti dou prèfè po lè j’ofri a Madama la prèfète, rabôbya, Madama m’a bayi ouna pithe dè dou fran. In chayin dou tsathi, inke pâ ke krijo le prèfè:

– Bondzoua moncheu Oberson, chu jelâ ofri di roujè a vouthr’èpàja.

– Rèmarhyin bin Gran Mêtre, po ta chejintèri, tinke thin fran.

On’ôtro kou, ou firâbe, Gran Mêtre ke l’avê tru tourdji la golèta, chayè a bohyon d’on kabarè. Chin l’a pâ ètsapâ a l’inkourâ ke lanbinâvè din la kotse. Dinche, le lindèman, chiinke…