Le Groupe E Tour fait étape en Glâne

La 1re étape du Groupe E Tour a lieu mercredi à Villaz-Saint-Pierre. Club organisateur, le CARC Romont espère profiter de la visibilité du circuit fribourgeois.

COURSE À PIED. Le Groupe E Tour 2024 commence ce mercredi (19 h) à Villaz-Saint-Pierre. Le Club athlétique Romont Condémina met sur pied cette étape initiale. «C’est une première pour le CARC, souligne son président Pascal Richoz. Nous voulions montrer que notre club existe et est ouvert à tous, tout en offrant une dose supplémentaire de course aux intéressés.»

Des intéressés qui batailleront sur «un joli parcours» de 8,6 kilomètres empruntant un bout du tracé de la traditionnelle course en forêt organisée par la structure glânoise. «Ça sera moins plat. Il y aura notamment une bonne montée jusqu’à la cabane de Lussy, qui vaudra…