Un duo explosif et irrésistible dans la série Hacks

Mes chats, ma télé et moi

Rencontre tumultueuse entre une star vieillissante de Las Vegas et une jeune autrice écartée de Hollywood. C’est dans Hacks, une série géniale à voir sur Netflix.

PAILLETTES ET VITRIOL. Avec un peu de bonne foi, on remarque assez vite quand on devient vieux. Il y a les choix du quotidien, bien sûr (le dernier en date, ce festival auquel on renonce car les concerts commencent trop tard) et, encore moins glorieux, notre façon de voir les jeunes. A partir de 50 ans, on a tendance à les trouver pompeux, et en même temps, trop fragiles, incapables de travailler et gonflants avec leur manie de croire qu’ils (et elles, il ne faut pas oublier les elles) ont inventé le féminisme et l’ouverture d’esprit. Commencer toutes ses phrases par «pfff… aujourd’hui les jeunes…» n’est…