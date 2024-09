FC Bulle: à Bouleyres, un douzième homme nommé Weber

Le FC Bulle de Brian Weber a été contraint au nul 0-0 samedi contre Cham. Le genre de partie d’échecs généralement remportée grâce aux choix de son jeune entraîneur. Prochain rendez-vous de Promotion League ce samedi à Bavois.

QUENTIN DOUSSE

FOOTBALL. Brian Weber fait la moue. Samedi, ni lui ni ses joueurs n’ont trouvé la clé pour faire sauter le verrou de Cham, tout heureux du point obtenu en Bouleyres au terme d’une partie sans grand relief (0-0). Les joueurs du FC Bulle se montraient, eux, déçus de rester au pied du podium provisoire de Promotion League. Voilà un signe clair des – nouvelles – ambitions à Bouleyres (lire ci-après).

«On était clairement au-dessus en termes d’occasions de but, mais on a manqué de tranchant et de lucidité à la finition», analyse Brian Weber, prenant en outre…