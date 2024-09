Série Un couple parfait: du bling-bling, du glamour et… pas grand-chose

Mes chats, ma télé et moi

La série Un couple parfait cartonne sur Netflix. C’est vrai qu’elle a de la gueule: Nicole Kidman, Liev Schreiber et le décor somptueux du cap Cod. Hélas, le soufflé retombe très vite et nous laisse carrément sur notre faim.

QUI L’A FAIT?. Une série avec Nicole Kidman fait toujours l’événement. Après les énormes succès de Big Little Lies (un petit bijou d’une classe folle) ou The Undoing (avec Hugh Grant), la star australienne est à l’affiche d’Un couple parfait, mis en ligne par Netflix début septembre. Une famille très riche, un mariage qui tombe à l’eau pour cause de noyade et un meurtre à résoudre. Rien de nouveau dans ce type de minisérie who did it, construite façon puzzle. Dès lors, avec autant de moyens (au vu du casting) et dans le décor fabuleux de la…