S'établir en 2e ligue, un défi de taille pour l'entraîneur de La Combert Mario Sena

Samedi, La Combert recevait Gumefens/Sorens pour la deuxième journée de 2e ligue. Auteur d’une entame victorieuse contre Siviriez, les hommes de Mario Sena ont rapidement déchanté. Les Gruériens n’ont pas eu leur mot à dire face à un adversaire en pleine confiance après son succès 10-0 contre Givisiez.

Menés de quatre longueurs après dix-huit minutes, les locaux ne savaient plus où donner de la tête. «Oh! Ça va être long ce soir», lâche l’ailier Fabio Baron. Sur le banc, Mario Sena s’agite, s’égosille et assiste impuissant au naufrage de son équipe. «Ça fait mal au ventre. On n’a pas montré un bon visage, mais on va revenir plus fort», confie le technicien de 53 ans.

Un globe-trotter

De ses débuts en tant qu’assistant à Yverdon-Sport en passant par les Emirats arabes unis, Mario Sena a…