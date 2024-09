Six entreprises s’associent pour répondre aux défis de la zone d'activités de Planchy

Six entreprises de la zone d’activités bordant l’autoroute A12, entre Bulle et Vuadens, ont décidé d’unir leurs forces en créant l’association Planchy 2050. Ensemble, le groupe Liebherr, Grisoni-Zaugg SA, Sottas, Translait, UCB Farchim et les Transports publics fribourgeois «ambitionnent de devenir une force de proposition dans les discussions autour de la mobilité et des autres enjeux du site», annoncent ces dernières ce mardi dans un communiqué commun.

L'annonce de la création de cette nouvelle organisation intervient un peu plus d’une année après la présentation du Masterplan de Planchy par l’association des communes Mobul. Pour rappel, celui-ci a été élaboré afin d’assurer un développement harmonieux de la zone industrielle qui accueillera à terme 10'000 postes de travail. «L’arrivée de Rolex promet déjà 2000 emplois supplémentaires d’ici 2040, souligne l’association. Les réflexions ne peuvent désormais plus attendre et des partenariats forts doivent se mettre en place entre les acteurs économiques, les autorités communales, régionales et cantonales.»

A noter que les autres sociétés du secteur seront invitées à devenir membres de Planchy 2050, une fois l’organisation de la nouvelle association en place. Elodie Fessler