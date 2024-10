Capitaine du EHC Kloten, un statut à valider pour le Gruérien Axel Simic

L’EHC Kloten du Gumefensois Axel Simic se déplace à la BCF Arena ce jeudi soir pour y affronter

Fribourg-Gottéron, en Ligue nationale A. L’attaquant de 25 ans est passé assistant capitaine cet été.

SAMUEL BOVIGNY

HOCKEY SUR GLACE. Ce jeudi en Ligue nationale A, Fribourg-Gottéron reçoit Kloten (20 h). Emigré depuis 2019 en Suisse alémanique, le Gruérien Axel Simic évolue depuis 2022 pour les Aviateurs. Après une saison passée flamboyante (28 points en 52 matches), le Gumefensois connaît une entame 2024-2025 un peu plus discrète avec un petit assist en dix apparitions. «Ce n’était pas le départ le plus fluide. J’ai été suspendu pour une charge. J’ai raté deux semaines à cause d’une commotion. Et depuis mon retour de blessure, j’ai peut-être un manque de rythme et de confiance», explique…