Gétaz-Miauton renonce à certaines de ses activités

L’entreprise ne commercialise plus ses articles de contrôle d’accès ni ses ferrements métalliques. Et se refuse à évoquer des licenciements.

YANN GUERCHANIK

ÉCONOMIE. Depuis la fin septembre, il semble que Gétaz-Miauton SA ait choisi de mettre fin aux activités liées à deux de ses départements. Chez BMS Building Materials Suisse – l’entreprise centrale basée à Berne qui chapeaute la marque et d’autres encore –, on confirme: «En effet, Gétaz-Miauton SA renonce à la vente d’articles de contrôle d’accès et de ferrements métalliques basée rue des Usiniers à Bulle, tout en conservant un assortiment spécifique de ferrements bois.»

Qu’est-ce qui est encore proposé dans ce point de vente? «Outillage, visserie, technique du bâtiment, ferrements bois: le reste de l’offre est maintenu dans son…