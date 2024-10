Loft Story, l’émission qui a changé la télévision

Mes chats, ma télé et moi

C’est la série qui fait parler actuellement. Sur Prime Video, on peut voir Culte. Cette fiction de six épisodes raconte l’arrivée de la téléréalité en France, avec le lancement de Loft Story et la frénésie que le programme a engendrée. Interpellant sur le fond, aussi fascinant qu’un thriller dans la forme.

FACE CAMÉRA. Le 5 juillet 2001, 11,7 millions de téléspectateurs étaient devant leur poste pour voir Loana et Christophe remporter la première saison de Loft Story. Pendant 70 jours, les deux vainqueurs et neuf autres candidats étaient restés en maillot de bain à boire, fumer, s’embrouiller et converser au bord d’une piscine, enfermés dans un appartement préfabriqué truffé de caméras. C’était il y a vingt-trois ans sur M6, le public découvrait, fasciné, la…