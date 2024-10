Matthias Kyburz, une star du peloton qui ne dit pas son nom

Ce dimanche, la 90e édition de Morat-Fribourg sera la première de l’Argovien Matthias Kyburz.

Qui est ce champion de course d’orientation et néomarathonien olympique méconnu?

Comme lui, l’ex-orienteur sarinois Jonas Soldini veut briller sur la classique fribourgeoise.

QUENTIN DOUSSE

COURSE À PIED. S’il n’a pas la «top forme» pour remporter Morat-Fribourg ce dimanche, Matthias Kyburz en a le profil. Athlète d’élite, au physique tout-terrain et mental d’airain, mû par l’ambition et résistant à la pression: l’Argovien de 34 ans a tout d’une star du peloton, du champion qui ne dit pas son nom aussi. Car il est ainsi, Matthias Kyburz, préférant faire parler ses jambes ou ses concurrents.

Cette discrétion s’explique: avant de devenir un marathonien, Matthias Kyburz est un coureur…